¿Qué pasó con Marcelo Flores? Pintaba para ser la figura de México en el Mundial 2026

Cuando se descubrió que un mexicano estaba jugando en las fuerzas básicas del Arsenal de Inglaterra más de uno se emocionó con la posibilidad de que se convirtiera en la próxima figura del Tricolor.

Marcelo Flores deslumbró a propios y extraños y comenzó la labor de convencimiento, debido a que también era pretendido por Inglaterra y Canadá, sus otras nacionalidades. El atacante al final se decantó por el equipo verde, convirtiéndose en la joya del balompié nacional.

¿Qué ha pasado con Marcelo Flores?

Marcelo Flores despertó las expectativas cuando Mikel Arteta, técnico del Arsenal, lo llevó a la banca en un partido de la Premier League. El mexicano no jugó, pero dejaba claro que tenía condiciones.

En 2021 muchos empezaron a presionar para que se le considerara en el Mundial de Qatar 2022, aunque no formó parte de la lista final del Tata Martino. Sólo fue contemplado para juegos amistosos y de la Concacaf Nations League.

Sin embargo, la sensación que dejó Flores es que tenía todo para ser el emblema del equipo nacional cuatro años después en la Copa del Mundo que se llevaría a cabo en casa.

Marcelo Flores pintaba para ser la figura de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero actualmente ni es su equipo juega. Foto: Imago7

Todas esas expectativas se diluyeron de golpe. Los Gunners lo cortaron y Marcelo tuvo que buscar opciones en Europa; al no encontrar ninguna, Tigres le abrió la puerta en la Liga MX.

Chelo ha tenido destellos con la playera del equipo de la UANL, pero ha quedado lejos del nivel deseado. No se consolidó como titular indiscutible y actualmente está borrado de la escuadra comandada por Guido Pizarro.

Por ese motivo, Flores no ha sido convocado más a la Selección Mexicana. La última ocasión que se le vio de verde fue en 2024, aunque no tuvo minutos en el terreno de juego.

A sus 21 años, luce imposible que Marcelo Flores se pueda colar a la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Sobre todo, porque en Tigres no lo quieren y le están buscando acomodo.