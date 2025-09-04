Christian Martinoli se consolidó como la estrella de TV Azteca. Actualmente, el narrador no tiene competencia y es garantía de rating, debido a que formó un atractivo y entretenido grupo junto a Luis García, Jorge Campos y Zague.

El comentarista es uno de los pupilos de José Ramón Fernández, quien le inculcó el odio hacia Televisa, empresa en la que aseguró nunca trabajaría. No obstante, el pasado dicta que Martinoli sí trabajó una vez para la compañía rival.

Lee también Vanessa Huppenkothen regresará a TUDN como fichaje estelar para el Mundial 2026

¿Qué narrador de Televisa humilló a Christian Martinoli?

Christian Martinoli inició su camino en los medios de comunicación desde muy joven. Cuando llegó a México procedente de Argentina, sabía que él deseaba ser parte del futbol a como diera lugar, aunque fuera desde el periodismo.

Luego de pasar por varios medios tanto en radio como escritos, llegó a W Radio, donde era parte de un programa que estaba conducido por dos figurones de Televisa: Enrique ‘Perro’ Bermúdez y el Doctor Alfonso Morales.

Para todo aspirante a cronista, sería un sueño aprender de dos de los mejores en el país. No obstante, Martinoli reveló que su experiencia con uno de ellos fue pésima, al grado de que prefirió renunciar a su trabajo.

Christian Martinoli comenzó a trabajar en los medios de comunicación desde muy joven. Foto: Especial

Martinoli apenas llevaba un mes en la radiodifusora cuando tuvo un choque con el Doctor Morales, quien le reclamó debido a que realizó, desde su punto de vista, una mala nota. Christian se excusó que el productor había modificado su trabajo original, pero sus palabras sólo encendieron más la discusión.

“Grabé lo que me dijo el productor y el Doctor Morales me mentó la madre. Entonces yo traje la hoja rayada del productor, mi hoja original y le dije: ‘usted me dirá. El culpable es aquel’. Bueno, lo que me dijo el Doctor: ‘Eres un insolente, nunca vas a llegar a nada’”, comentó con Mónica Garza.

Luego de ese incidente, Christian Martinoli tocó la puerta de TV Azteca. José Ramón Fernández le dio la oportunidad de trabajar ahí y todo lo demás es historia ya conocida. Sin embargo, para muchos queda la duda de ¿qué hubiera pasado si Martinoli se quedaba más tiempo en Televisa?