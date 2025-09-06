Saúl “Canelo” Álvarez no solo brilla en el ring, sino también en su gusto por el lujo y la extravagancia.

Conocido por su disciplina y carisma, Canelo ha convertido su pasión por los objetos de alto valor en una extensión de su exitosa carrera.

Entre sus objetos favoritos destacan los autos de lujo y los relojes exclusivos, artículos que reflejan su estatus como uno de los deportistas mejor pagados del mundo.

El boxeador tapatío, quien ha forjado una fortuna gracias a sus victorias y contratos millonarios, no escatima cuando se trata de sus aficiones. Su colección de autos incluye modelos de marcas como Bugatti, Ferrari y Lamborghini, cada uno un símbolo de exclusividad y poder.

Sin embargo, son los relojes los que parecen haber capturado su atención últimamente, con piezas únicas que combinan arte, precisión y un valor que pocos pueden permitirse.

La reciente adquisición de los relojes, reportada por diversos medios, no es solo una compra, sino una declaración de su éxito y su gusto por lo excepcional.

Esta faceta de Canelo, aunque a veces criticada por su derroche, también es vista como una muestra de su esfuerzo y dedicación en el deporte.

Cada artículo de lujo que adquiere cuenta una historia de sacrificio, disciplina y triunfo, valores que lo han llevado a la cima del boxeo mundial.

Mientras algunos cuestionan si estas compras son excesivas, para Saúl Álvarez representan una forma de celebrar sus logros y de disfrutar los frutos de su trabajo. La pregunta que queda es: ¿qué otra sorpresa nos tiene preparada el campeón mexicano en su búsqueda por lo extraordinario?

¿Cuánto se gastó Saúl Álvarez en sus nuevos relojes?

Para nadie es un secreto, que Saúl Álvarez es un amante de los relojes de alta gama y del lujo, y tampoco que sea un gran aficionado a las piezas que produce Jacob & Co, marca de la que acaba de adquirir dos bellezas.

Recientemente, Álvarez fue captado tras adquirir un par de relojes valuados en... ¡3.8 millones de dólares!, una compra que ha desatado conversación sobre su estilo de vida opulento.

A través de la cuenta Happy Punch de X, se puede apreciar al pugilista mientras se deja atrapar por el exclusivo diseño de sus nuevo relojes.