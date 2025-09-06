Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, empató a un gol en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ante Nicaragua, en un partido que tenían prácticamente amarrado.

Pues con el 1-0 en el marcador, y Nicaragua con un expulsado, parecía complicado que el encuentro se le escapara. Pero, así fue.

Miguel Herrera ha realizado una labor destacada con la Selección de Costa Rica. Foto: fcrf.lasele

¿Qué dijo la prensa de Costa Rica sobre empate ante Nicaragua?

Evidentemente, este resultado dejó un sabor amargo para la próxima Copa Mundial. Por ende, la prensa costarricense destacó ese hecho para tratar de explicar el empate de su Selección en las Eliminatorias de CONCACAF.

"Nadie lo podía creer en el momento, ni después; pero es la realidad. Lo más increíble de todo es que parecía que el equipo que tenía un hombre menos era Costa Rica", escribió el medio La Nación en su crónica del partido. "Este empate le deja mal sabor y hasta preocupación a la Tricolor", señalan.

En adición a ello, en el Diario Extra califican como "amargo" el empate de los ticos. "Nicaragua, no bajó los brazos, Costa Rica tampoco aprovechó el golpe anímico y más bien fueron los nicaragüenses quienes tomaron la valentía de ir al frente", se puede leer en su texto.

El 'Piojo' busca demostrar la grandeza del futbol tico en la Copa Oro

Aunque no todo está terminado, los muchachos de Miguel Herrera aún tienen buenas posibilidades de extender su racha de participaciones en Mundiales consecutivos, que está activa desde Brasil 2014. Pero, deben apretar el paso.

