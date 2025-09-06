La escuadra de Javier Aguirre comienza a ajustar los engranes de cara a la Copa del Mundo de 2026. Hoy se medirán a Japón en el partido de preparación en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

El último enfrentamiento entre estas dos selecciones data de 2020, donde venció el Tri gracias a los goles Raúl Jiménez y de Hirving el 'Chucky' Lozano.

"Chucky" Lozano y Kaoru Mitoma con las Selección Mexicana y Japón, respectivamente - Fotos: Imago7/ @japanfootballassociation en IG

Además, el historial también está del lado de México, pues de las seis veces que ambos equipos se han enfrentado, cinco se han inclinado hacía la escuadra nacional.

Una de las principales historias que trae consigo el partido, es la del propio Chucky Lozano. Quien después de varias convocatorias fuera, volvió a ser llamado para ponerse el jersey de la selección.

El Chucky Lozano regresará a la Selección Mexicana para los partidos ante Japón y Corea del Sur. Foto: Imago7

Ya se verá qué tanto mueve El Vasco Aguirre el once titular, y los cambios que experimentará en pro del funcionamiento del equipo con esta nueva camada de convocados.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

México vs Japón

vs Sede: Oakland Coliseum

Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión por la señal de: TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7

