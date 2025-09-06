Roberto Alvarado revelo la prohibición que tiene en la concentración de la Selección Mexicana

Si hay un tema en el que es bastante estricto Javier Aguirre es en el de la disciplina, por lo que más de uno pensó que la estancia de Roberto Alvarado en la Selección Mexicana llegaría a su fin mientras estuviera el Vasco como entrenador.

El Piojo lanzó un cohete a la sala de prensa y lesionó a un camarógrafo a principios de año. No obstante, sólo recibió una llamada de atención de parte de Chivas y en el cuadro tricolor siguió siendo llamado, lo que generó mucha polémica.

¿Qué le prohibieron al Piojo Alvarado?

El Piojo Alvarado es uno de los futbolistas más irreverentes de la actualidad. En las redes sociales de Chivas siempre se ha mostrado como una persona divertida que gusta de jugarle bromas a sus compañeros.

Sin embargo, una de ellas se salió de control cuando lesionó a gente de prensa en las instalaciones de Verde Valle. Muchos exigían un castigo severo, pero éste no llegó. Sólo quedó en una reprimenda interna.

Lo que quedó claro es que el mediocampista del Rebaño Sagrado aprendió la lesión. Incluso señaló que en la Selección Mexicana, contrario a lo que muchos pensaban, sí le leyeron la cartilla.

En la previa del choque de este sábado ante Japón, partido que servirá de preparación a México para el Mundial 2026, Alvarado señaló que le tiene algo totalmente prohibido en las concentraciones del Tri.

“Ya me prohibieron andar tirando barrenos. Siempre que venimos nos lo dice, entonces estamos tratando de hacer las cosas bien obviamente dentro y sobre todo fuera de la cancha, tratando de ser un ejemplo para la gente para los que vienen atrás de nosotros y siempre tratando de hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha, especialmente en la Selección Mayor”, contó el Piojo Alvarado.