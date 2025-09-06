Javier Aguirre fue claro: si Guillermo Ochoa se queda sin equipo, no hay manera de que pueda ser contemplado para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, lo que echaría por la borda el sueño del portero de estar en su sexta Copa del Mundo.

En la previa del partido amistoso frente a Japón el Vasco aseguró que durante su estancia en el Tricolor no se regalará nada. Esas palabras generaron polémica, debido a que los aficionados le recordaron en redes sociales polémica convocatorias en sus procesos anteriores.

Lee también Guillermo Ochoa fue rechazado por el Querétaro de Liga MX y continúa sin equipo

¿Qué polémicas convocatorias tiene el Vasco Aguirre?

“Yo no regalo nada. Esa es la verdad. Si Memo (Ochoa) merece estar aquí, es porque ha estado haciendo bien las cosas. Porque entrena bien con nosotros y nos ayuda. Lleva un rol bastante importante en el vestidor”, fueron las palabras de Javier Aguirre que hicieron mucho eco.

Aguirre tuvo su primera etapa al frente de la Selección Nacional previo a Corea-Japón 2002. Tras una eliminatoria complicada, el entrenador alistó a sus jugadores para el torneo de la FIFA.

La controversia surgió con varios llamados, entre los que destacaban: Gabriel Caballero (por ser naturalizado) y Alberto García Aspe, que en ese entonces estaba recuperándose de una lesión.

Al argentino nacionalizado mexicano sólo fue titular ante Croacia y frente a Ecuador e Italia se quedó en la banca. Estuvo borrado en los Octavos de Final parta el duelo ante Estados Unidos.

No obstante, el recuerdo que más reproches le trae a Aguirre es la inclusión de García Aspe. El capitán del Tricolor se sometió a una cirugía y, pese a no estar al 100 físicamente, lo metió ante las Barras y las Estrellas.

Alberto García Aspe formó parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial Corea-Japón 2002. Foto: @betogarciaaspe8

Más de uno considera que únicamente lo hizo como homenaje, debido a que el Beto estaba jugando su tercero y último Mundial. La realidad es que, al no recuperarse totalmente, no debió ser ni convocado.

Se vivió una calca en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. El Vasco entró de bomberazo y obtuvo el pase a la Copa del Mundo, aunque en el camino modificó muchas cosas.

De entrada, mandó a la banca a Guillermo Ochoa y puso de titular al Conejo Pérez. Aunque nada de compara con las decisiones que tomó para los Octavos de Final frente a Argentina.

Guille Franco, que en dos mundiales no había hecho absolutamente nada, saltó de titular y dejó en la banca al delantero del momento: Chicharito Hernández, que cuando ingresó de cambió metió el gol de la honra.

Lo más sorprendente es que el Bofo Bautista, que fue convocado al campeonato por encima de Jonathan dos Santos del Barcelona, inició el encuentro. El mediocampista de Chivas no aportó nada e incluso una estadística reveló que corrió más el Conejo que el Bofo.

Pese a que Javier Aguirre aseguró que para el Mundial 2026 no regalará nada, la realidad es que sus antecedentes no amparan sus palabras, por lo que más de u aficionado señala que seguro habrá una sorpresa el próximo año.