Guillermo Ochoa tiene como única condición para estar en el Mundial 2026 tener equipo y jugar semana a semana. Hasta el momento, el portero no ha podido cumplir con esa exigencia de Javier Aguirre, por lo que se aleja de la Copa del Mundo.

El cancerbero mexicano se ha ofrecido en varios equipos, pero todos lo rechazaron. En Europa estuvo cerca de fichar con el Burgos de Segunda División, pero de último momento la contratación de cayó. El tiempo ahora es el peor aliado de Paco Memo, que se queda sin tiempo para acomodarse en algún club.

¿Memo Ochoa jugará en el Querétaro?

Desde hace varias semanas se ha manejado la posibilidad de que Guillermo Ochoa tenga una tercera etapa en el futbol mexicano, aunque no será con el América, equipo que lo formó.

Se habló de Mazatlán, pero al final ambas partes desmintieron la información. Trascendió que Paco Memo habría tocado la puerta de varias instituciones, incluyendo la de los acérrimos rivales: Chivas y Pumas.

Las respuestas no fueron satisfactorias, por lo que el meta siguió con su búsqueda. Hace unos días también se manejó la posibilidad de la Liga de Expansión, pero no se concretó nada.

Guillermo Ochoa lleva poco más de dos meses sin equipo. Foto: Especial

Luego de que se cayera su contratación en España, Querétaro era una de las opciones de Ochoa Magaña. No obstante, recién descartaron la opción de firmar el cinco veces mundialista.

El director deportivo de los Gallos Blancos, Álvaro de la Torre, señaló que sólo se tratan de rumores la llegada de Guillermo Ochoa, lo que lapidó la probabilidad de verlo en la portería de los queretanos.

“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte. Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más. Al menos nosotros no hemos manejado esta situación”, contó al portal Récord.