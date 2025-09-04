El fin de una de las épocas doradas del futbol se acerca. Lionel Messi está en el ocaso de su carrera y, pese a que no ha dado fecha para su retiro, es un hecho que dejará de defender a la selección de Argentina después del Mundial 2026.

Es por ese motivo que el partido de esta noche en el Estadio Monumental ante Venezuela por las eliminatorias de Conmebol era bastante emotivo para el ‘10’ de la Albiceleste, debido a que significaba la despedida ante su gente, ya que no volverá a tener un partido oficial con ese uniforme en su país.

¿Por qué lloró Messi?

En Buenos Aires se respiraba un ambiente de sentimientos encontrados. Por un lado, los aficionados de la Albiceleste estaban contentos debido a que su selección disputaría un partido en casa.

No obstante, la tristeza se hizo presente en muchos de ellos, ya que el choque ante Venezuela en el Estadio Monumental era la última oportunidad que tendrían de ver a Lionel Messi con la playera de Argentina en su país.

Messi advirtió que el fin de su etapa como seleccionado está muy cerca de concluir. Tendrá su último baile en el Mundial de 2026, donde tratará de refrendar su título, y después se retirará de su combinado.

Messi estuvo acompañado por sus hijos Thiago, Mateo, Ciro en la cancha. Foto: Especial

Como pocas veces se le ve a Messi, desde el calentamiento junto a sus compañeros se le notó muy emotivo y al mismo tiempo pensativo. En un momento, el futbolista no pudo contener las lágrimas.

Las pantallas gigantes del inmueble captaron esa imagen del ídolo llorando, lo que causó que más de uno de los hinchas que estaban en las gradas se inundaran por el mismo sentimiento.

Durante la ceremonia de los himnos nacionales, cuando entonaron el argentino, Messi abrazó fuerte a sus tres hijos: Thiago, Mateo, Ciro. De nuevo estuvo a punto del llanto el campeón del mundo en Qatar 2022.