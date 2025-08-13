La Final que protagonizaron Francia y Argentina en el Mundial de Qatar 2022 es catalogada como una de las mejores de la historia. El partido se tuvo que definir hasta los penaltis, donde la Albiceleste se coronó por tercera ocasión en el torneo más importante de la FIFA.

La imagen de Lionel Messi con el trofeo se convirtió en viral. La Pulga por fin había podido emular a Diego Armando Maradona, quien salió a hombros tras ganar el mismo título en México 86.

¿Messi cargó un trofeo falso?

La fotografía del Lionel Messi con el trofeo de la Copa del Mundo generó infinidad de reacciones en redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo de que se coronaran en Qatar 2022, salió a la luz un detalle que impactó a muchos.

Messi había esperado bastante tiempo para poder ganar un Mundial, por lo que fue uno de los futbolistas que no se despegó del galardón. Para su mala suerte, nunca se percató que en todo momento estaba cargando una imitación.

Trascendió que Leo estuvo celebrando con un título falso que pertenecía a unos aficionados argentinos, quienes se le entregaron a los futbolistas para que se lo firmaran.

Messi nunca se dio cuenta de eso. Mientras el sonreía y cantaba con el galardón en las manos, del otro lado de la cancha Ángel di María hacía lo mismo, pero con el detalle de que esa sí era la original.

Ángel di María le dijo a Lionel Messi que estuvo cargando un trofeo falso de la Copa del Mundo. Foto: Especial

Minutos después, el propio Fideo se acercó a su capitán y le mostró que lo que estaba levantando era un trofeo falso. La imagen quedó captada y posteriormente ambos no contuvieron las risas.

Los dueños del título imitación, Paula Zuzulich y Manuel Zaro, revelaron que ellos mismos entregaron el cetro para que los jugadores lo usaran en los festejos y posteriormente se los devolvieron autografiado.

"La idea era que los jugadores pudieran firmarla, pero al final la copa entró tres veces al campo de juego. La primera se la llevó un familiar de (Leandro) Paredes, y la firmó. La segunda vez nos la piden y estuvo 45 minutos, pasaba de un jugador a otro, de un familiar a otro, y se sacaban fotos.

“En la tribuna me decían 'perdiste la Copa'. Nos divertíamos, pero queríamos que volviera. Ahí le grité a un par de jugadores 'si ves la Copa que tiene Paredes es la nuestra', y al final la trajo Lautaro Martínez, que también la firmó. Ahí vino personal de la FIFA y nos la pidió para confirmar que no era la original", contaron a El País.