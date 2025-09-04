Javier Aguirre es un personaje que siempre va directo y no esquiva a la crítica. No obstante, esa característica de su personalidad se escondió en la previa del partido ante Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, debido a que en la conferencia de prensa salió con una gorra que le tapaba el rostro y se notó molesto en todo momento.

Muchos se han preguntado que le pasó al Vasco aquella ocasión. Algunos se aventuraron a decir que desde ese momento todo estaba perdido para la Selección Mexicana, que un día después caería ante la Albiceleste y se quedarían con las ganas una vez más del quinto partido.

¿Por qué Javier Aguirre insultó a la prensa mexicana?

Javier Aguirre hace no mucho recordó aquella incómoda conferencia de prensa que dio antes del choque contra los argentinos en el Mundial de Sudáfrica 2010. El entrenador se sinceró al señalar que no deseaba salir, ya que los periodistas habían sido injustos con la Selección Mexicana.

Nosotros llegamos al Mundial (2010) sustituyendo a un técnico. Arrancamos el Mundial, nos toca Sudáfrica en el sorteo, que era cabeza de serie, y la gente eufórica: 'es Sudáfrica le vamos a ganar', no era fácil, (Carlos Alberto) Parreira estuvo ahí muchos años"

Javier Aguirre

“Viene Francia, les ganamos (0-2), sumamos cuatro puntos en dos partidos, y viene Uruguay (dirigido por Óscar Washington Tabárez), un Uruguay bastante joven que llegó hasta Semifinales, nos ganaron 0-1. Y viene Argentina de Maradona, que Messi, Tévez, Higuaín, equipazo, como si todo lo que hubiera venido antes no sirviera para nada", contó en un programa de TUDN.

El entrenador tricolor señaló que sintió en ese momento que no tomaron en cuenta todos los méritos que hicieron para llegar a esa instancia. Pensó que habían sido severos con él y sus jugadores, por lo que decidió tomar esa postura.

Javier Aguirre se negó a mirar a la prensa en la conferencia de prensa previo al partido de México vs Argentina en Sudáfrica 2010. Foto: Especial

"Entonces yo estaba irritado, yo decía no nos dan valor, no están poniendo en perspectiva lo que hemos hecho, nos minimizaron, nos vapulearon, digo el entorno, no nos daban ni un crédito ¡no se vale!, habían permeado entre la afición la idea de que no íbamos a ningún lado (los medios), y no me pareció correcto y yo no quería salir a esa rueda de prensa por el pesimismo prepartido", recordó el Vasco.

Finalmente, Ricardo Peláez le preguntó que sintió cuando vio a toda la prensa reunido. Fiel a su estilo, Javier Aguirre respondió con un insulto, ya que estaba bastante enfadado en ese momento.

"Que chinguen a su madre todos, eso estaba pensando, no quería salir, al final de cuentas salí y ahí está", finalizó Javier Aguirre.