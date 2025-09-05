Durante una charla en el programa 'Faitelson Sin Censura' de TUDN, el legendario exentrenador de la Selección Mexicana, Bora Milutinovic, protagonizó un momento curioso junto al comentarista David Faitelson.

El extimonel serbio criticó a ahora periodista de Televisa por su falta de confianza en el actual proceso del Tri bajo la dirección de Javier Aguirre.

Lee también: Las ocasiones que la Selección Mexicana ha enfrentado a los anfitriones de la Copa del Mundo

La plática entre ambos personajes giró en torno al potencial de la actual Selección Nacional de cara a la próxima Copa Mundial de 2026, con Milutinovic instando a soñar en grande y a no perder la fe en el equipo nacional.

Faitelson expresó que la Selección Mexicana que más lo ilusionó fue la de 1986, dirigida precisamente por Milutinovic, cuando México alcanzó los Cuartos de Final en el Mundial organizado en casa.

Sin embargo, su comentario desató la reacción inmediata del serbio, quien no dudó en reprocharle su pesimismo.

¿Qué fue lo que dijo Bora Milutinovic a David Faitelson?

“Porque usted era joven, ahora no le ilusiona nada. Primero uno debe soñar para hacer algo y hacer las cosas. Uno siempre debe creer que se puede hacer. Saber dónde estás, dónde quieres ir y saber qué debes hacer. Javier tiene experiencia, tiene todo, tiene muchas ventajas y desventajas”, declaró Milutinovic, defendiendo la capacidad de Aguirre para liderar al Tri hacia un desempeño competitivo en la próxima justa mundialista.

El escenario para la Selección Mexicana en su condición de local en el Mundial 2026



Para el histórico 'Bora' Milutinovic es cuestión de soñar y hacer: "tiene todo, tiene ventajas" ⚽🔥



🔴#FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/LRFi2U0c25 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 5, 2025

Cabe recordar que Aguirre regresó al banquillo mexicano con un historial que incluye dos participaciones mundialistas (2002 y 2010).

Bora Milutinovic es reconocido por dirigir a cinco selecciones diferentes en Copas del Mundo: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).

Su mayor éxito fue con el Tri en 1986, llevando al equipo a los Cuartos de Final, un hecho que dejó una huella histórica para México.