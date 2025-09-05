Lionel Messi encaró a jugador de Venezuela y generó una bronca

Lionel Messi vivió un emotivo partido en la cancha del Estadio Monumental de River Plate. El capitán de la selección de Argentina disputó su último partido eliminatorio en casa, donde logró un doblete ante Venezuela.

Se sabe que La Pulga se retirará de la Albiceleste una vez que concluya su participación en el Mundial 2026, lo que dejará un enorme hueco en su combinado y la ‘10’ estará vacante.

¿Qué hizo Messi?

No todo fue fiesta y felicidad en Buenos Aires. Pese a que Argentina se impuso con facilidad a Venezuela con dos goles de Lionel Messi y uno más de Lautaro Martínez, recién se filtraron imágenes de una pelea entre futbolistas se ambas selecciones.

Cuando estaba por iniciar el segundo tiempo, los jugadores salían del túnel que dirige a la cancha en el Estadio Monumental. Messi esperó un poco y cuando vio a Tomás Rincón lo fue a encarar.

El capitán de la Vinotinto no se lo esperaba y recibe un empujón. No se alcanza a ver quién le responde a argentino, que también es empujado y de inmediato Leandro Paredes y Rodrigo de Paul entran al quite para defenderlo.

Lionel Messi jugó su último partido como seleccionado de Argentina en su país. Foto: Especial

Eso genera que se empiecen a decir de todos y haya un conato de bronca que finalmente es dispersado. Hasta el momento no se sabe el motivo del enfado de Leo y si el árbitro lo integró en la cédula arbitral.

La acción de Messi ha dividido opiniones. Por un lado, los hinchas argentinos aplauden que el capitán saque a flote su carácter y se haga respetar tanto dentro como fuera de la cancha.

Otro sector repudia las actitudes recientes del ‘10’ sudamericanos, debido a que consideran que se siente intocable. También reprochan el hecho de que lo hace confiado de que Paredes y De Paul lo van a defender.