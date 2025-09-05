La inauguración del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Las expectativas crecen y uno de los detalles que todos quieren saber es ¿quién o quiénes? serán parte del espectáculo previo al primer partido en el Estadio Azteca.

Recién salió a la luz uno de los artistas que cantarán en la ceremonia. Pese a que nada es oficial, el nombre no agradó mucho a los aficionados, ya que se trata de un intérprete de corridos tumbados.

Lee también TV Azteca y Televisa perdieron derechos transmisión del Canelo Álvarez ¡Su pelea va por Netflix!

¿Quién cantará en inauguración del Mundial?

Los organizadores de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, han sido muy herméticos y no han dejado que se escape ningún detalle.

No obstante, en las últimas horas ha sonado fuerte el nombre del artista mexicoestadounidense, Xavi, quien sería uno de los encargados de amenizar con sus temas la fiesta mundialista en México.

Incluso el cantante estuvo recientemente con el creador de contenido Escorpión Dorado, quien le cuestionó durante la entrevista si participaría en el evento; la persona que le da voz a canciones famosas como ‘La Diabla’ y ‘La Víctima’ se puso nervioso y prefirió hablar de otro tema.

“No puedo decir nada ahorita… ¿Quién te dijo?, ¿Cómo sabes?”, comentó Xavi. Previamente la estación de radio La 99FM aseguró que efectivamente sí sería uno de los considerados para la inauguración de la Copa del Mundo.

Xavi, cantante de corridos tumbados, sería parte de la inauguración del Mundial 2026. Foto: Especial

La noticia no ha caído muy bien entre los aficionados del futbol, debido a que consideran que los corridos tumbados son el peor género de música que pudieron elegir para mostrar a nivel mundial.

“Qué está pasando con el mundo”; “Qué pena da México teniendo gente que sí tiene talento y sí canta, no como estas aberraciones”; “Que nos quiten la sede”; “Qué está pasando con el mundo”; “Qué horror”; “Ya agarran a cualquier artista”, fueron las reacciones de la gente.