Los amantes del boxeo, desde hace muchos años marcaban en el calendario un par de fechas muy importantes: mayo y septiembre. Canelo Álvarez siempre aprovecha las emblemáticas fiestas mexicanas para subirse al ring.

Y este año no fue la excepción. El boxeador tapatío ya derrotó a principios de año a William Scull y cerrará contra Terence Crawford en unos días. La noticia que ha impactado a los aficionados es que dicha contienda no será transmitida por TV Azteca ni Televisa.

¿Quién va a transmitir la pelea del Canelo Álvarez?

Uno de los principales contenidos que ofrecía TV Azteca a sus televidentes eran las peleas del Canelo Álvarez, lo que se traducía para la cadena en una importante entrada en temas de publicidad.

En años recientes decidieron compartir los derechos con Televisa, por lo que los seguidores del pugilista tapatío tenían dos opciones para ver las dos batallas que suele tener por año.

No obstante, para la pelea de septiembre todo será totalmente diferente. Saúl Álvarez no llegó a un cuerdo con ninguna de las televisoras y por el contrario aceptó la jugosa oferta de Netflix, que tendrá la exclusiva del evento.

TV Azteca fue por mucho tiempo la casa del Canelo Álvarez. Foto: Especial

Es por este motivo que los aficionados del boxeo deberán tener una cuenta de dicha plataforma digital si es que desean ver la contienda que está pactada para el próximo sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Cabe destacar que tanto TV Azteca como Televisa intentaron negociar para que pudieran transmitir también ellos la pelea del Canelo Álvarez de manera diferida, pero recibieron un rotundo ‘no’.

Este es un duro golpe para ambas cadenas, pero principalmente para la del Ajusco, que perdieron uno de sus atractivos. Además, esto podría ponerlos en jaque, ya que gracias a que compartían la señal de las contiendas de Saúl Álvarez con los de Chapultepec 18, ellos hacían lo mismo con las finales del futbol mexicano.