Dueños de los palcos y plateas en el Estadio Azteca accederán gratis para la Copa del Mundo de 2026

Una de las novelas recientes más grandes sobre el Mundial de 2026 en la Ciudad de México, tenía que ver con el Estadio Azteca, y con los dueños de los palcos y plateas del mismo. Bueno, pues ha llegado a su fin.

LA FIFA y el coloso han llegado a un acuerdo de cara a la Copa del Mundo del próximo año para que la situación que fue muy controversial en los últimos meses, tuviera una solución.

Vista panorámica del Estadio Azteca Foto: Imago7

Lee también Las selecciones que ganaron el Mundial fuera de su continente; sólo cuatro lo han logrado

¿Qué pasará con los palcohabientes del Estadio Azteca durante el Mundial?

Félix Aguirre, director general del Estadio Banorte, reveló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que los palcohabientes ingresarán de manera gratuita a los juegos.

"Estamos en posibilidad de anunciar que terminamos las negociaciones y acuerdos con FIFA. Estamos en la etapa final de detalles pequeños que nos ponen en posición de anunciar durante el día de hoy, para garantizar a los titulares de palcos y plateas, el uso y disfrute de sus títulos y el acceso durante el Mundial", aseguró.

Además también aclaró que cada uno de los titulares debe de seguir al pie de la letra las indicaciones de la FIFA, para poder gozar de los beneficios de sus palcos y plateasen los cinco duelos que recibe el Coloso de Santa Úrsula.

"En las próximas horas mandaremos un comunicado personalizado a los titulares en los que indicaremos los procedimientos y las reglas porque el boletaje es controlado por FIFA y tienen reglas y restricciones para que todos los que tengan un boleto, deben cumplir con reglas y procedimientos".

La Copa del Mundo ya tiene himno de FIFA. Foto: Especial

A diferencia de otros eventos, los titulares no contarán con estacionamiento, comida ni bebidas, ya que esto será controlado por la máxima organización del futbol.

"El acceso y uso lo tienen garantizado. Hay productos que se van a ofrecer, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo. Sin costo, pero hay productos adicionales que se pueden adquirir como algún servicio de hospitalidad", sentenció.

Lee también Captan al Bofo Bautista 'dando mordida' a policías de tránsito; video polémico del exjugador de Chivas