El Estadio Azteca es un emblema del futbol mundial. Pronto se convertirá en el primer recinto en ser testigo de tres inauguraciones de una Copa del Mundo. Además de atestiguar también duelos históricos en el pasar de los años.

Por ende, grandes figuras del balompié han derrochado su talento en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Desde leyendas que acudieron gracias a la Copa Mundial, o porque en algún punto de sus carreras militaron en la Liga MX.

Así será llamado el Estadio Azteca durante el Mundial 2026. FOTO: Especial

Lee también Los directores técnicos mexicanos que aspiran al Mundial de 2026 con otras selecciones

¿Qué jugadores legendarios han jugado en el Estadio Azteca?

Franz Beckenbauer

Uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos, ganador de la Copa del Mundo, Balón de Oro, y Champions League. Fue parte del 'Partido del Siglo' entre Alemania e Italia en el Mundial de México 1970.

En aquella ocasión, el Azteca vivió una semifinal para los libros de historia. Beckenbauer jugó ese partido con el hombro dislocado por más de 50 minutos.

Franz Beckenbauer jugó gran parte del duelo ante Italia con el brazo inmovilizado. FOTO: Capturas

Hugo Sánchez

Para muchos, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Hugo Sánchez jugó en el Estadio Azteca en diversas ocasiones. Durante sus mejores años, dominó el futbol español con el Real Madrid. Por lo que era un convocado obligado para el Tri.

Gol de Hugo Sánchez en el Mundial de 1986 Foto: Especial

Iker Casillas

Una de las grandes leyendas de la portería. Durante muchos años fue el mejor arquero del mundo, y cuenta con un palmarés envidiable: campeón del mundo con España en 2010, conquistó también cada trofeo posible como capitán del Real Madrid y en el año en que fue campeón del Mundial, visitó el Estadio Azteca.

El primer partido de España tras salir campeona del mundo en Sudáfrica 2010, fue ante la Selección Mexicana en un amistoso disputado en la cancha de la CDMX.

Ronaldinho

Uno de los jugadores más talentosos de la historia. Maravilló a todos con el 'joga bonito' de Brasil, y luego de toda su trayectoria en Europa, donde brilló con el Barcelona y el Milán, llegó al Querétaro de la Liga MX.

Su partido más recordado en tierras mexicanas justo llegó en este estadio, ante el América. Salió desde el banco, metió dos goles en 10 minutos, y se llevó los aplausos de todo el recinto aquella tarde.

Diego Armando Maradona

La leyenda más grande de Argentina, 'El Diego' se hizo inmortal en el césped del Estadio Azteca en México 1986. Y es que todos recuerdan su partido de Cuartos de Final ante Inglaterra, donde le regaló al mundo el 'gol del siglo' y 'La mano de Dios', para que eventualmente terminara por alzar el trofeo en el mismo campo.

Así fue "La Mano de Dios" de Maradona / Foto: Especiales

Maradona firmó el 'Gol del Siglo' ante Inglaterra en el Mundial de México 86. Foto: Especial

Pelé

Para muchos, el mejor futbolista de la historia, quien cambió el deporte y lo revolucionó. El 'Rey' Pelé estará siempre ligado al Estadio Azteca, pues el astro brasileño levantó el trofeo del Mundial de México 1970 y él mismo declaró en múltiples ocasiones que su conexión con el estadio mexicano era de otro mundo.

Pelé festeja en el Estadio Azteca su tercer Mundial ganado con Brasil tras derrotar a Italia en México 70. Foto: Archivo

Lee también Las selecciones que ganaron el Mundial fuera de su continente; sólo cuatro lo han logrado