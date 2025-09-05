La próxima Copa del Mundo tendrá un toque especial para México. Pues además de que se convertirá en el único país que ha sido anfitrión del torneo en tres ediciones distintas, hay conocidos entrenadores que pasaron por el banquillo del Tri, que ahora buscan llegan con otras selecciones.

¿Quiénes son los técnicos mexicanos que buscarán boleto al Mundial 2026?

Estos personajes tienen un panorama mucho más complicado que el que tiene Javier Aguirre, por ejemplo. Que amén de que México es sede, ya tienen el boleto asegurado.

Aunque esta misma premisa de ser anfitriones, también les ha abierto aún más la puerta para que estos estrategas tengan la oportunidad de acudir, aún con selecciones de menor envergadura.

Miguel Herrera

'El Piojo' quien estuvo al frente del Tri en Brasil 2014, busca con altas posibilidades clasificar con Costa Rica. Lo que representaría un gran mérito en el país tico. Al momento, registra seis victorias y dos derrotas.

Herrera confía en su joven plantilla (que tiene un promedio de 23 años), que suma experiencia internacional y apunta a liderar el Grupo Cf rente a Nicaragua, Haití y Honduras.

Piojo Herrera enfrenta a México sin sentimientos de por medio / Foto: AP

Mario García

Si bien, Mario, de 44 años de edad, no es el técnico de la selección de Nicaragua, es el auxiliar del 'Fantasma' Figueroa, que también tiene al país en la fase final e la clasificación al Mundial en Concacaf.

Luis Fernando Tena

Finalmente, el entrenador que consiguió la medalla de oro en Londres 2012 con la escuadra nacional. 'El Flaco' Tena, encargado de la selección de Guatemala, entró al proyecto con la misión de clasificar a la Copa del Mundo, a sabiendas que quedaron tres vacantes: Estados Unidos, México y Canadá.

Selección de Guatemala y Luis Fernando Tena son alabados por la prensa / Foto: Imago7

