Para Erick Sánchez no ha sido fácil recuperar su nivel en el América, aquel que lo llevó a la Selección Mexicana mientras estaba en el Pachuca, pero el ‘Chiquito’ no se ha rendido.

El nivel del mediocampista de las Águilas ha ido en ascenso y la recompensa llegó. Erick fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre, para enfrentar a Japón y Corea del Sur.

Los lugares rumbo a la Copa del Mundo 2026 parecen escasearse, pero el capitalino quiere “complicarle” la cosas al técnico de la Selección Mexicana.

“El tener esa competencia interna nos hará mejores jugadores, mejores personas. A nosotros nos conviene porque hay que ponerle difícil la lista al profe, tenemos que verlo de la mejor manera, apoyarnos y generar esa competencia interna”, declaró ‘Chiquito’ en entrevista para el Tricolor.

Enfrentar a los equipos asiáticos es una tarea complicada, pero Sánchez lanza un contundente mensaje y pide, desde lo mental, demostrar que el combinado nacional está para competir contra quien sea.

“Es un buen reto, son buenos partidos para lo que se viene, pero hay que ser conscientes que estamos para competirle a cualquiera. Somos México y podemos hacerlo”, agregó el surgido de los Tuzos.

Lee también Del sueño accesible al lujo inalcanzable; el costo de los boletos de los tres Mundiales en México