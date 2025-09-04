La Copa del Mundo de 2026 contará con una cifra récord de 48 equipos.

Uruguay, bicampeón del mundo, se clasificó por quinta vez consecutiva al máximo certamen, gracias a la goleada de 3-0 que le endilgó el jueves a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Colombia, que se perdió la cita mundialista anterior en Qatar, se cercioró de volver para lo que será su séptima participación en la historia. En la misma jornada doblegó 3-0 a Bolivia.

Paraguay selló su pasaje por medio de un empate en casa ante un Ecuador ya clasificado. Regresará a la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia (desde Sudáfrica 2010).

El torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026 y la final se llevará a cabo el 19 de julio. Los tres países anfitriones tienen su presencia asegurada.

Cuarenta y tres equipos obtienen sus boletos mediante eliminatorias en sus continentes. Otros dos asegurarán sus plazas en los repechajes intercontinentales que contarán con seis equipos y están programados para marzo de 2026.

Lionel Messi en festejo de gol con la selección de Argentina, durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Cuál es la distribución de plazas?

Asia tendrá ocho plazas directas y aspira a otra en el repechaje intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una disponible en el repechaje intercontinental.

La CONCACAF — Norte y Centroamérica, junto con el Caribe, obtiene tres plazas directas y otras dos posibles en los repechajes intercontinentales.

Sudamérica cuenta con seis plazas directas y enviará otro equipo a los repechajes intercontinentales.

Oceanía, por primera vez, recibió un lugar garantizado en la Copa del Mundo, y Nueva Zelanda aseguró ese derecho en marzo. Nueva Caledonia podría sumarse, participando en los repechajes intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo.

James Rodríguez en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE

¿Quiénes se han clasificado hasta ahora?