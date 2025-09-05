Adolfo Bautista, quien en su época de jugador era conocido por sus extravagantes festejos y cambios de look, fue captado en un bochornoso momento cuando lo pararon en su auto dos policías de tránsito.

Según las descripciones del video que tomó mucha fuerza en redes sociales, el exdelantero paseaba por la zona de Andares, una famosa plaza de Guadalajara.

El Bofo en el Akron
Video del Bofo Bautista con los policías de tránsito

En el video se puede apreciar al polémico exjugador con dos oficiales de tránsito, cuando después del diálogo, toma su cartera, saca algo de la misma (aparentemente un billete), y procede a dárselo a los miembros de seguridad.

Las policías toman el objeto y se retiran del carro del Bofo con dirección a su patrulla. Por ahora, se desconoce el motivo por el cuál estuvieran platicando con el ídolo de las Chivas.

Como era de esperarse, loa usuarios de las redes se hicieron presentes con cientos de comentarios, algunos en tono de burla, algunos que reprobaron la conducta del exseleccionado nacional.

