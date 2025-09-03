La cuenta regresiva no para y las expectativas aumentan cada vez más. El próximo 11 de junio de 2026 el renovado Estadio Azteca será sede de su tercera inauguración de un Mundial de futbol.

Se espera un espectacular evento en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades elegidas para ser parte de la fiesta de la Copa del Mundo. Más de uno se emociona con la posibilidad de ver una actuación histórica del Tricolor.

¿No se trabajará día de la inauguración del Mundial 2026?

La Ciudad de México trabaja a marchas forzadas para que todo esté listo en la Copa del Mundo. El principal atractivo para todos los turistas que se den cita en una de las sedes del torneo sin duda será el remodelado Estadio Azteca.

Se estima que miles de personas visitarán la capital del país, lo que augura una fiesta total. Recientemente se dio a conocer una noticia que alegró a más de uno, ya que los habitantes de la CDMX podrán disfrutar del primer partido del Mundial sin preocuparse por el trabajo.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que el 1 de junio de 2026, será día feriado, por lo que no habrá pretextos para que se pierdan el que también sería el primer partido de la Selección Nacional en la competencia.

Clara Brugada declaró día feriado en la CDMX el próximo 1 de junio de 2026 (inauguración del Mundial). Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda -en este caso- tener ese día para disfrutar el Mundial”, dijo.

Eso no será todo, la CDMX será convertirá en la capital del futbol, debido a que también reveló que se organizará un torneo infantil de hasta 10 mil partidos en barrios y colonias de la entidad, aunada a una lase masiva en el Zócalo.

De esta manera, a 280 días para que el balón comience a rodar en el Mundial 2026, que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, en la capital del país ya se comienza a respirar ambiente futbolero.