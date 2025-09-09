En los últimos meses se han dado varo movimientos interesantes en los medios de comunicación. Las televisoras se han estado reforzando para entregar mejor contenido el próximo año en el Mundial 2026.

Sin embargo, un personaje que parecía intocable en su empresa estaría cerca de quedarse sin trabajo. Todo debido a que hizo enfurecer a los directivos por algo que hizo y no agradó a nadie.

¿Álvaro Morales se va de ESPN?

Álvaro Morales es el principal atractivo de ESPN en la actualidad. El Brujo es quien más polémica genera en cada uno de los programas donde le toca participar en la cadena norteamericana.

Más de uno pensaría que es un elemento inamovible en la compañía, pero al parecer no es así. El Brujo estaría cerca de quedarse sin trabajo, una vez que se tomó la determinación desde las altas esferas de la televisora de no renovarle el contrato que vence en diciembre.

Según el portal Récord, Álvaro Morales tuvo un serio error durante una dinámica de Marvel (empresa que también pertenece Disney), sobre la reciente película de ‘Los 4 Fantásticos’. Los ejecutivos se molestaron y lo tomaron como un buen pretexto para terminar la relación con el comunicador.

Álvaro Morales es el principal atractivo del talento que tiene ESPN. Foto: Especial

Cabe destacar que durante la cobertura del Mundial pasado en Qatar el Brujo Morales estuvo cerca de ser despedido de la cadena, debido a un altercado que tuvo con los comentaristas argentinos de la misma cadena. Al final libró que lo recortaran.

Actualmente la situación sería muy distinta, debido a que al concluir su contrato a finales de año, no le han ofrecido ninguna extensión. Hasta el momento se desconoce si su pifia fue en una mención o en alguna otra situación.

Lo que parece una salida inminente de Álvaro Morales de ESPN abre la posibilidad de verlo en otra empresa. Se habla de que Fox, que ha estado invirtiendo con todo en los últimos meses, sería su nueva casa e incluso ya estarían negociando su próxima incorporación.