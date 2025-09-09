La Selección Mexicana tiene varios antecedentes contra Corea del Sur, combinado al que se enfrentarán esta noche como parte de la preparación del equipo de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Quizás los enfrentamientos más recordados se dieron en Copa del Mundo (Francia 98 y Rusia 2018), donde el Tricolor se impuso en ambos. No obstante, previo a Alemania 2006 se registró un amistoso que quedó marcado por una tremenda falla de Oswaldo Sánchez.

¿Cómo fue el error de Oswaldo Sánchez ante Corea del Sur?

En febrero de 2006, la Selección Nacional, en ese entonces comandada por Ricardo La Volpe, se midió en Estados Unidos a Corea del Sur en duelo de preparación de cara al Mundial de Alemania.

Lo que debió ser un trámite para el Tricolor, debido a que varias de las figuras de los orientales no habían sido convocadas, se convirtió en una penosa derrota. En aquella ocasión falló uno de los líderes del equipo.

Corría el minuto 13 del partido cuando el Maza Rodríguez cometió una falta en la banda derecha. En cuanto se dio el cobro de los coreanos, los defensas mexicanos salieron en línea, aunque el balón fue directo a las manos de Oswaldo Sánchez.

Daba la impresión que el peligro había pasado ya. No obstante, de manera inesperada el portero de México lanzó el esférico al punto de penalti, pensando que se había marcado fuera de lugar.

Oswaldo Sánchez reclamó al árbitro que escuchó un silbatazo. Foto: Especial

Dong-gook Lee estuvo atento y corrió directo al balón y sacó un disparo que se fue directo a la portería. Oswaldo se molestó por la acción sin imaginar que el gol era válido. Cuando vio al silbante que lo marcó, de inmediato fue a reclamarle.

Sánchez le reclamó que él había escuchado el silbato, aunque este sonido habría salido de las gradas. Pese a los reclamos, el silbante no cambió su decisión y Corea del Sur terminaría ganando con ese tanto 1-0.

“Todos en la defensa (mexicana) escuchamos un silbatazo, yo pienso que hay fuera de lugar porque todos los jugadores salen corriendo y todos los de Corea estaban cerca de mí y yo solté la pelota para despejarle rápido a Pavel (Pardo).

“De repente el coreano la empuja y yo todavía pensaba que me diera ‘chance’ de despejar la pelota, que para que pateaba el balón, pero te digo, fue una circunstancia anormal que pasó en el partido y ni modo", dijo Oswaldo Sánchez después del oso con el que México perdió aquel partido.