A 276 días para que empiece la Copa del Mundo 2026, ya hay 18 países que tienen asegurado su boleto al torneo de naciones más importante del mundo; sin embargo, la lucha por clasificar a través de distintas eliminatorias sigue al rojo vivo y podría haber grandes sorpresas.

De hecho, entre los 18 clasificados ya hay países que harán su debut en un Mundial ya sea en México, Estados Unidos o Canadá, países que no jugaron las eliminatorias al ya tener la participación asegurada al ser anfitriones de la justa mundialista.

A continuación, haremos un repaso de los países ya clasificados.

PAÍSES CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026

Estados Unidos : consiguió su boleto por ser anfitrión

: consiguió su boleto por ser anfitrión México : consiguió su boleto por ser anfitrión

: consiguió su boleto por ser anfitrión Canadá : consiguió su boleto por ser anfitrión

: consiguió su boleto por ser anfitrión Japón : el conjunto asiático fue el primero en clasificarse a la justa mundialista, torneo que jugará por octava vez consecutiva. Su mejor participación ha sido llegar cuatro veces a los octavos de final (2002, 2010, 2018 y 2022)

: el conjunto asiático fue el primero en clasificarse a la justa mundialista, torneo que jugará por octava vez consecutiva. Su mejor participación ha sido llegar cuatro veces a los octavos de final (2002, 2010, 2018 y 2022) Nueva Zelanda : los neozelandeses ganaron las Eliminatorias de OFC tras ganarle la final a Nueva Caledonia; hasta ahora, nunca lograron avanzar de fase de grupos.

: los neozelandeses ganaron las Eliminatorias de OFC tras ganarle la final a Nueva Caledonia; hasta ahora, nunca lograron avanzar de fase de grupos. Irán : a falta de dos jornadas en las Eliminatorias, aseguraron su pase con un empate ante Uzbekistán. En sus seis participaciones previas, no pasó la fase de grupos.

: a falta de dos jornadas en las Eliminatorias, aseguraron su pase con un empate ante Uzbekistán. En sus seis participaciones previas, no pasó la fase de grupos. Argentina: los campeones vigentes aseguraron su boleto cuatro jornadas antes del final de las Eliminatorias de CONMEBOL, las cuales lideran. Con tres trofeos en sus vitrinas, buscan el bicampeonato.

Lionel Messi, la gran figura de la Selección Argentina / Foto: Especiales

Uzbekistán: al empatar con los Emiratos Árabes Unidos, aseguraron su clasificación al Mundial por primera vez en su historia.

Corea del Sur : clasificó como líder de grupo; su mejor participación fue en 2002, cuando sellaron un cuarto lugar en el Mundial que fueron organizadores junto a Japón.

: clasificó como líder de grupo; su mejor participación fue en 2002, cuando sellaron un cuarto lugar en el Mundial que fueron organizadores junto a Japón. Jordania : con goleada frente a Omán, clasificaron por primera vez a una Copa del Mundo.

: con goleada frente a Omán, a una Copa del Mundo. Australia : tras derrotar a Arabia Saudita en una "final" por la clasificación directa, sellaron su boleto.

: tras derrotar a Arabia Saudita en una "final" por la clasificación directa, sellaron su boleto. Brasil: la selección actualmente dirigida por Carlo Ancelotti aseguró su clasificación con dos fechas de antelación, para mantener su récord de ser la única selección que ha jugado todas las Copas del Mundo y además, la ganadora, con 5 trofeos.

La selección de Brasil homenajeará al equipo que fue campeón del mundo en el Mundial México 70. Foto: @CBF

Ecuador : a pesar de la sanción con tres puntos menos en Eliminatorias, los ecuatorianos lograron clasificar al Mundial, donde buscarán superar lo hecho en Alemania 2006, que jugaron los octavos de final y firmaron su mejor participación.

: a pesar de la sanción con tres puntos menos en Eliminatorias, los ecuatorianos lograron clasificar al Mundial, donde buscarán superar lo hecho en Alemania 2006, que jugaron los octavos de final y firmaron su mejor participación. Uruguay : la dos veces campeona del mundo clasificó al Mundial de la mano de Marcelo Bielsa .

: la dos veces campeona del mundo clasificó al Mundial de la mano de . Colombia : el conjunto cafetero también estará presente en el Mundial del 2026; en Brasil 2014, tuvieron su mejor participación en la historia al llegar a cuartos de final.

: el conjunto cafetero también estará presente en el Mundial del 2026; en Brasil 2014, tuvieron su mejor participación en la historia al llegar a cuartos de final. Paraguay : después de tres Mundiales sin clasificar, la Albirroja festejó su clasificación al Mundial del 2026 con feriado nacional.

: después de tres Mundiales sin clasificar, la Albirroja festejó su clasificación al Mundial del 2026 con feriado nacional. Marruecos : son los primeros clasificados de África. En Qatar 2022 llegó a semifinales, firmando el mejor resultado de un país africano en la historia de los Mundiales.

: son los primeros clasificados de África. En Qatar 2022 llegó a semifinales, firmando el mejor resultado de un país africano en la historia de los Mundiales. Túnez: el clasificado más reciente por parte de las Eliminatorias de África.

