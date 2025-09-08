La Selección Mexicana continúa su preparación para la próxima Copa del Mundo, donde tendrá la responsabilidad de ofrecer una actuación más que digna al ser una de las tres anfitrionas.

El Tricolor de Javier Aguirre todavía no termina por convencer con su funcionamiento, por lo que trabajar a marchas forzadas para encontrar su mejor versión.

Una de las mayores incógnitas que se tienen en México es en la portería, a pesar de que Luis Malagón ha sido constantemente titular en los onces iniciales del Vasco.

Sin embargo, todavía queda la duda sobre quinees serás los otros dos arqueros que estarán acompañando al americanista en la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.

¿Qué dijo el Conejo Pérez sobre si convocaría a Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana para el Mundial?

Por tal motivo, Óscar Pérez fue cuestionado al respecto y compartió su opinión acerca de qué arqueros llevaría para la justa mundialista del siguiente año.

“El que más se acerca [a estar] es (Luis) Malagón, ha mantenido una gran regularidad y lo está haciendo bien con América. Memo (Ochoa), si no tiene equipo, va a ser difícil que sea pueda ser elegible porque no va a estar en ritmo, no va a estar jugando y eso lo complica. Los puestos se están jugando entre Tala Rangel, Carlos Moreno y Carlos Acevedo, en ese orden”, reconoció.

En entrevista para el programa de TUDN, Tricolor al Día, el Conejo reveló si llevaría o no a Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo y sentenció que necesita tener un equipo donde jugar.

El dos veces mundialista con la Selección Mexicana aseguró que Paco Memo “puede ser elegible en una situación” donde se necesite experiencia, tal y como fue el caso cuando el propio Javier Aguirre decidió utilizarlo a él en Sudáfrica 2010.

De igual forma, el Conejo Pérez fue cuestionado por el reportero de Televisa, Alejandro de la Rosa acerca de que si consideraba que Guillermo Ochoa era el mejor portero mexicano de la historia.

“Los números podrían decir que sí, [pero] a mí me cuesta dejar fuera a Jorge Campos que fuera una figura a seguir, revolucionó al arquero en ese momento. Memo (Ochoa) ha conseguido jugar cinco Mundiales y no es nada fácil, ha trascendido y quedará en la historia”, resaltó el Conejo Pérez.