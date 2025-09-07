Javier Aguirre es uno de los técnicos más icónicos en la historia reciente de la Selección Mexicana. A lo largo de tres etapas al frente del Tri: 2001-2002, 2009-2010 y 2024 a la fecha, el 'Vasco' ha dejado números que hablan de un entrenador muy capaz de sacar resultados.

Además, estos registros los ha logrado en momentos de crisis, cuando el Tri parece navegar sin rumbo, que es cuando la Federación Mexicana del Futbol lo ha buscado.

Javier Aguirre, en la eliminación de México en el Mundial de Corea-Japón 2002 ante Estados Unidos. Foto: Especial

Lee también Alfredo Adame ejecuta su patada de bicicleta durante la transmisión del México vs Japón; TV Azteca lo llevó a Oakland

Los números del Vasco Aguirre con México

En total, Aguirre ha dirigido 75 partidos con México, con un balance de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, lo que representa un 66.6% de rendimiento.

Su primera etapa llegó en 2001, cuando tomó a un Tri en problemas rumbo a Corea-Japón 2002. Clasificó al Mundial y llevó al equipo hasta Octavos de final, donde cayó ante Estados Unidos en un partido doloroso para la afición mexicana.

Javier Aguirre recuerda con mucha tristeza la eliminación de México en el Mundial del 2002. Foto: Especial.

Regresó para otra Copa del Mundo, otra vez en un contexto complicado. México tambaleaba en la eliminatoria y Aguirre fue llamado de emergencia. Cumplió la misión de llevar al equipo a Sudáfrica 2010, donde el Tri volvió a quedar en Octavos de final, eliminado esta vez por Argentina.

El gol de Carlos Tévez contra México en 2010 / Foto: Especiales

Catorce años más tarde, en 2024, volvió a tomar las riendas de la selección en un nuevo ciclo mundialista, con la mira puesta en el Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

En adición a este balance positivo, Aguirre es el entrenador más ganador de la historia del Tri. Pues ha levantado la Copa Oro 2009, la Nations League de CONCACAF de 2025 y la Copa Oro recientemente obtenida.

Javier Aguirre tras ganar la Copa Oro con México Foto: Imago7

Lee también Futbolista japonés feliz de haber intercambiado camiseta con Santiago Giménez; coincidieron en el Feyenoord