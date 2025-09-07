Con una enorme sonrisa el delantero japonés Ayase Ueda posó con la camiseta de Santiago Giménez tras el empate (0-0) entre las selecciones nacionales de México y Japón en el Oakland Colliseum.

Ueda y Giménez fueron compañeros en el Feyenoord de Países Bajos entre 2024 y 2025, antes de que el atacante mexicano migrará a la Serie A con el Milan. Tras el partido, ambos artilleros se vieron para intercambiar playeras en un gesto de gran camaradería.

El mismo club neerlandés se encargó de compartir el momento en sus redes sociales oficiales con emojis de las banderas mexicana y japonesa unidas por un apretón de manos. Ueda jugó los 90 minutos del amistoso celebrado en Oakland, California; Giménez, por su parte, entró de cambio al 61’ y poco pudo hacer para romper el empate.

Ueda (18) y Giménez (65) se combinan para 84 goles con la camiseta del Feyenoord, además de 18 asistencias en su paso por el equipo que juega en la Eredivisie.