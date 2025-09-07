El equipo de TV Azteca vivió una peculiar transmisión el sábado por la noche en el Oakland Colliseum al tener a la televisora NHK de Japón a un costado de su palco. Mientras Jorge Campos se colaba en la transmisión nipona, Cristian Martinoli y Luis García aprovecharon para revelar las técnicas japonesas en televisión.

Del insípido empate a cero goles entre México y Japón, Martinoli y García pasaron a una sección un tanto más educativa en cuanto a transmisiones televisivas refiere. En su página Farsantes con Gloria — famoso por hacer streams durante la Copa Oro 2025 — dieron a conocer algunos detalles peculiares de la televisora nipona.

Los comentaristas recordaban la buena relación que tienen con NHK, con quienes coincidieron en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Tras el flashback insertado en el video, Martinoli y García procedieron a mostrar las técnicas ilustrativas de la televisión nipona.

Con un mapa con algunos apuntes en japonés, la televisora mostraba el traslado que su selección hará durante esta fecha FIFA en donde ya enfrentaron a México y posteriormente chocarán con Estados Unidos en otro partido amistoso. La peculiaridad del mapa era un pequeño avión sujeto a una vara con el que ejemplificaron el traslado del conjunto nipón en la unión americana.