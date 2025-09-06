En un deslucido partido amistoso de cara al Mundial 2026, México empató 0-0 ante un Japón que generó las mejores oportunidades de gol, pero no estuvo certero para reflejarlas en el marcador.

El encuentro ante los japoneses resultó costoso para los de Javier Aguirre, que perdieron por lesión a Edson Álvarez durante el primer tiempo. El equipo no ha revelado la gravedad de la lesión.

Japón dominó en el arranque del encuentro y generó un par de jugadas peligrosas en los primeros 15 minutos, incluyendo un disparo de Takefusa Kubo a los 10, que fue rechazado con apuros por Luis Malagón.

México padeció con la falta de profundidad, sin embargo, en las redes sociales los usuarios no perdonaron a los seleccionados mexicanos y a través de su creatividad lanzaron los mejores MEMES.

Entre las burlas, los usuarios destacaron lo que a su parecer fue un partido aburrido, y sobre todo el pobre accionar del Tri ante una selección que es de talla mundialista.

A continuación te dejamos los mejores MEMES del partido México vs Japón:

El Cabrón que vio el México vs Japón: pic.twitter.com/fAKyCbZz88 — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) September 7, 2025

Pertido México contra Japón be like pic.twitter.com/xOT13oBItq — SJAzcarate (@AzcarateSj) September 7, 2025

Cualquier partido amistoso de la selección mexicana en Estados Unidospic.twitter.com/tSIJfUYUro — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 7, 2025