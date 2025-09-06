En un deslucido partido amistoso de cara al , México empató 0-0 ante un Japón que generó las mejores oportunidades de gol, pero no estuvo certero para reflejarlas en el marcador.

El encuentro ante los japoneses resultó costoso para los de Javier Aguirre, que perdieron por lesión a Edson Álvarez durante el primer tiempo. El equipo no ha revelado la gravedad de la lesión.

Lee también:

Japón dominó en el arranque del encuentro y generó un par de jugadas peligrosas en los primeros 15 minutos, incluyendo un disparo de Takefusa Kubo a los 10, que fue rechazado con apuros por Luis Malagón.

México padeció con la falta de profundidad, sin embargo, en las redes sociales los usuarios no perdonaron a los seleccionados mexicanos y a través de su creatividad lanzaron los mejores MEMES.

Entre las burlas, los usuarios destacaron lo que a su parecer fue un partido aburrido, y sobre todo el pobre accionar del Tri ante una selección que es de talla mundialista.

A continuación te dejamos los mejores MEMES del partido México vs Japón:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Saúl Álvarez se roba los reflectores tras ser captado comprando un par de relojes en una millonada

Selección Mexicana

Saúl Álvarez se roba los reflectores tras ser captado comprando un par de relojes en una millonada
Esta es la alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón

Selección Mexicana

Esta es la alineación de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón

Comentarios