Uno de los grandes referentes a nivel mundial de lo que es el futbol mexicano, sin duda es Jorge Campos. La excentricidad y estilo de juego del exportero de la selección nacional trascendió fronteras y es reconocido por la mayoría de los aficionados al futbol en todo el planeta.

Es por eso que su aparición en otra cadena televisiva durante el partido amistoso entre México y Japón llamó tanto la atención. El ‘Inmortal’, fiel a su estilo, saludó a las cámaras de otra televisora con dos dedos alzados para posteriormente brindarle al lente unos clásicos pulgares hacia arriba.

Campos apareció en la señal de NHK, cadena japonesa que transmitía el partido amistoso de su selección. El mexicano aprovechó para decirle su pronóstico del partido a los cronistas nipones.

Jorge Campos saliendo en la transmisión japonesa del México vs Japón jajajajajaja pic.twitter.com/xmiHsSH0i3 — Beto (@__moztro__) September 7, 2025

El exguardameta incluso dio su pronóstico ante las cámaras japonesas. Con las manos señaló “dos a cero” al equipo de cronistas de la televisora NHK que tomaron el pronóstico con gran simpatía.