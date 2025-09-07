El empate a ceros entre México y Japón en su partido amistoso del sábado por la noche dio pauta a la crítica del periodista David Faitelson, quien — fiel a su estilo — fue a su cuenta de X a soltar su análisis.

El analista de Televisa estuvo presente en el Oakland Colliseum para ver en vivo el primero de los dos compromisos mexicanos en la primera fecha FIFA de la temporada. El insípido resultado despertó el lado más crítico de Faitelson.

“Es lo que hay… Un equipo que corre, mete la pierna, se defiende y que carece de talento e ideas claras en zonas decisivas del ataque…Vamos, un cuadro al más puro estilo de Javier Aguirre. ¿Con esto alcanza? Para ciertas cosas, sí, pero para lo que ha buscado eternamente el futbol mexicano, no…”, escribió el comentarista en su cuenta de X.

El pesimismo disfrazado de realismo de Faitelson encontró esperanza en dos elementos del Tricolor de quienes destacó su actuación. Alexis Vega, a quien siempre adula en transmisiones de Liga MX, y Johan Vásquez fueron los elementos que el periodista rescató. Gilberto Mora fue el gran ausente del partido, según el mismo Faitelson.