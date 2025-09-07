Luego del empate ante su similar de Japón, la Selección Mexicana de futbol verá acción ante otro referente del balompié asiático. Este martes 9 de septiembre, México se presentará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee ante Corea del Sur.

El conjunto que dirige Javier Aguirre tendrá la oportunidad de revertir casi de inmediato un insípido empate sin goles en el partido amistoso en el que enfrentaron a la escuadra nipona.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones data del 2020 cuando México venció (3-2) a Corea del Sur en un partido amistoso celebrado en Austria. En aquella ocasión marcaron gol Carlos Salcedo, Uriel Antuna y Raúl Jiménez, este último se mantiene activo con la plantilla de la selección mayor y podría ser considerado por el Vasco para el partido del martes.

La Selección Mexicana ha enfrentado en 14 ocasiones a su similar de Corea del Sur con marca de ocho victorias del Tricolor, un par de empates y cuatro triunfos para el conjunto asiático.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre México y Corea del Sur?

México enfrentará a Corea del Sur en partido amistoso este martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Tennesse. La transmisión del partido será por televisión abierta y señal de paga.

México vs Corea del Sur