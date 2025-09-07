De lo que pasó en la cancha el Oakland Colliseum poco se puede destacar tras el insípido empate a ceros entre México y Japón. Como ya es costumbre en los últimos duelos del Tricolor, la competencia entre Televisa y TV Azteca dejó más situaciones destacadas que el mismo futbol de la selección.

Los del Ajusco se llevaron todas las miradas hacia su transmisión gracias a su inusual invitado en el palco de transmisión. Alfredo Adame, participante del próximo reality de Azteca, La Granja VIP, acompañó a Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos y desató muchas reacciones en redes sociales.

Adame participó durante el medio tiempo de la transmisión en donde imprimió peculiar estilo del humor al ejecutar su “famosa” patada de bicicleta, a petición de Martinoli. El conductor, que portaba una banda tricolor en la cabeza, no dudó en realizar su viral movimiento ante el júbilo del equipo de transmisión de Azteca Deportes.

El Licenciado Alfredo Adame se aventó su famosísima patada de la bicicleta y Martinoli ya se declaró Adamista 😂🤣 pic.twitter.com/pWmnSmggLh — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) September 7, 2025

Martinoli, García y Campos despidieron a Adame, deseándole todo el éxito en La Granja VIP. “Vamos a ver tu lado animal, mi Alfredo”, dijo entre risas el Doctor García.