La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta a de la esquina. En menos de 275 días, el balón estará rodando en el estadio Banorte durante la inauguración.

Queda poco tiempo para que la Selección Mexicana debute en el próximo Mundial como anfitriona, por lo que se encuentra trabajando a marchas forzadas para encontrar su mejor funcionamiento.

Es una realidad que el Tricolor de Javier Aguirre tendrá una gran responsabilidad de representar de la mejor manera posible a nuestro país, que estará haciendo historia al convertirse en el primero en albergar tres justas mundialistas.

Por tal motivo, los partidos que disputará en los próximos meses serán sumamente importantes para que el Vasco pueda tener a su once titular y para que los futbolistas estén completamente adaptados a su idea de juego y, sobre todo, se pueda entender sobre la cancha.

De momento, la Selección Mexicana sigue generando más dudas que certezas con su desempeño, de cada a la Copa del Mundo.

Por tal motivo, es fundamental que, en los siguientes encuentros, el Tri mejore considerablemente, sobre todo en la ofensiva.

Javier Aguirre deberá seguir trabajando para que México tenga su mejor funcionamiento, máxime cuando tengas enfrente a rivales de un nivel más alto como los que tienen en puerta.

¿Cuántos partidos le quedan a la Selección Mexicana por disputar en 2025?

La Selección Mexicana tiene importantes duelos programados para el cierre de año, así que contará con la preparación necesaria para dar un salto importante en su funcionamiento.

Primero, el Tri se estará enfrentando a Corea del Sur este próximo martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville.

De esta manera, cerrará la Fecha FIFA de septiembre contra rivales de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés).

Después, México medirá fuerzas con dos selecciones de la Conmebol: Colombia y Ecuador.

Ambos representantes de Sudamérica ya cuentan con su boleto para la próxima Copa del Mundo.

Contra los Cafeteros, el encuentro se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas.

Mientras que, ante la Tricolor, la Selección Mexicana jugará el martes 14 del mismo mes en el estadio Akron, una de las sedes en nuestro país para el Mundial de 2026.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha podido confirmar a los dos rivales del Tricolor para la Fecha FIFA de noviembre.