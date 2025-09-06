Cuando se habla de récords en la Copa del Mundo, normalmente aparecen nombres como Pelé, Messi o Maradona, sobre todo porque a Cristiano Ronaldo se le ha negado ganar el torneo.

Sin embargo, en Qatar 2022, CR7 escribió una marca que nadie más había conseguido: convertirse en el único futbolista en la historia en anotar goles en cinco ediciones distintas del torneo.

Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @cristiano

Lee también Prensa en Costa Rica explota contra el 'Piojo' Herrera tras empatar vs Nicaragua

Los números de Cristiano Ronaldo en Mundiales

La historia comenzó en Alemania 2006, cuando un joven Cristiano marcó su primer tanto mundialista frente a Irán. En Sudáfrica 2010, volvió a aparecer con un gol ante Corea del Norte, en una Portugal que no logró trascender.

Después, para Brasil 2014, el capitán luso se hizo presente contra Ghana, aunque su selección quedó fuera en fase de grupos.

El punto más alto llegó en Rusia 2018, cuando Cristiano firmó uno de los partidos más memorables de su carrera, con hat-trick contra España en el empate 3-3, además de un tanto frente a Marruecos. Con ello alcanzó su mejor Mundial en cuanto a goles y rendimiento.

Finalmente, en Qatar 2022, anotó desde el punto de penal. Ese gol no solo significó la victoria de Portugal, sino que lo colocó en los libros de historia como el único jugador en marcar en cinco Copas del Mundo consecutivas.

Aunque nunca pudo levantar la Copa, el legado de Cristiano en los Mundiales está escrito en letras doradas. Y al parecer, todo apunta a que el cinco veces ganador del Balón de Oro jugará su sexto, en 2026.

Lee también México vs Japón: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso; HOY 6 de septiembre