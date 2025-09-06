No importa cuando leas esto: Cristiano Ronaldo volvió a marcar. Ahora, Armenia fue su víctima, en las Eliminatorias de de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en la Jornada 5.

El astro portugués anotó el segundo gol de su equipo, luego de un centro de Pedro Neto, al minuto 21 de la primera mitad.

No conforme, justo al iniciar el segundo tiempo, al 46', CR7 disparó desde fuera de área, y anotó un gran gol y así firmar su doblete. Con el que además alcanzó los 140 tantos con la camiseta lusa.

Cristiano Ronaldo anota con Portugal Foto: Especial

¿Cómo fueron los goles de Cristiano Ronaldo?

El exjugador del Real Madrid metió la pierna en un acto de reflejo tras un servicio del jugador del Chelsea para anotar su primero del juego. Y después, con un bombazo de su pierna más hábil, venció al portero y corrió a festejar a la banda.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/4xHraQbLe7 — TC (@totalcristiano) September 6, 2025

Cristiano se convirtió en el primer jugador en la historia en llegar a esa cantidad (140) de goles con la selección de su país. Con 40 años de edad, sigue marcando diferencia, y ya tiene la mira puesta en asistir a su sexta Copa del Mundo el próximo año.

