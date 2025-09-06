La ausencia de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana ha generado mucho debate entre prensa y aficionados, debido a que sin equipo, el portero está prácticamente descartado para el próximo Mundial 2026.

Javier Aguirre ya advirtió que no “regalará” nada, por lo que en caso de que Paco Memo no tenga actividad, no habrá manera de que cumpla su sueño de estar en su sexta Copa del Mundo.

Lee también Afición le recordó a Javier Aguirre que regaló el Mundial al Bofo Bautista y Alberto García Aspe

¿Qué dijo Luis Malagón de Memo Ochoa?

Si nada extraño ocurre, Luis Ángel Malagón tiene vía libre para ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026. La segunda opción de Javier Aguirre es Raúl ‘Tala’ Rangel.

Guillermo Ochoa, que por muchos años cubrió la meta nacional, no tiene cabida más que de tercer portero. No obstante, ante la falta de equipo, luce imposible que esté en la lista final, por lo que su lugar quedaría vacante.

Pese a la situación de su compañero, Malagón no se siente confiado e incluso defiende a Paco Memo, señalando que es un buen amigo que hizo en las concentraciones, motivo por el que lo respeta mucho.

En la última convocatoria, Memo Ochoa fue banca de Luis Malagón. Foto: Imago7

“Yo lo defiendo (a Memo Ochoa) porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los dos existe respeto y lealtad y yo creo que una buena amistad que ha generado durante muchos años y aquí no existe ninguna mala leche”, comentó el portero titular del Tricolor.

Por otra parte, el guardameta del América desea que el cinco veces mundialista se pueda arreglar pronto con un club, ya que todavía tiene mucho que aportar el tricolor desde el puesto en el que le toque estar.

“Ojalá pueda encontrar un equipo y que le vaya bien. Él siempre va a aportar para bien y creo que se merece lo mejor. Al final el día la gente encargada (de la Selección Mexicana) va a decidir y lo único que nos queda a todos nosotros es trabajar y el que esté de portero en el Mundial creo que puede hacer las cosas de muy buena manera”, comentó Malagón.