Televisa de momento es la única televisora que tiene los derechos de transmisión del Mundial 2026. Es por ese motivo que desean arrasar en cuestiones de rating y ya están realizando movimientos atractivos para la audiencia.

Recién se supo de la posibilidad de que regrese Vanessa Huppenkothen a TUDN y ahora, a falta de que sea oficial, una comentarista que fue tendencia en el verano pasado está a punto de integrarse: Lola del Carril.

¿Lola del Carril llegará a Televisa?

Durante el Mundial de Clubes pasado, los televidentes mexicanos conocieron a la comentarista argentina Lola del Carril, quien se convirtió del gusto de la gente por su forma de narrar los partidos.

Uno de los puntos que la hizo ganar mucha fama fue el supuesto interés amoroso que hubo entre ella y Marc Crosas, con quien conformó una gran pareja detrás del micrófono.

Y ese habría sido el principal motivo por el que Televisa puso el ojo en la periodista de 32 años, con lo que refrescaría y daría diversidad a sus narradores. La sudamericana incluso ya se despidió de sus seguidores en redes sociales.

“Qué difícil y que hermoso… Chau Argentina de mi vida. Hola México mágico: te elijo con toda la intuición que me explota adentro. No puedo escribir más porque es un montón para mí”, comentó Del Carril en Instagram.

Lola del Carril hizo buena mancuerna con Marc Crosas en el pasado Mundial de Clubes. Foto. Especial

De esta manera, TUDN cierra filas para el Mundial 2026, donde buscarán romper la jetatura de TV Azteca, que en los últimos años se imponen en las coberturas de partidos de la Selección mexicana, principalmente por el grupo que ha conformado Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Otro punto importante es que se rumora que no es seguro que la televisora del Ajusco obtenga los derechos de transmisión de la Copa del Mundo, lo que dejaría el camino libre a los comentaristas de Televisa.