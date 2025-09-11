FOX continúa consolidando su presencia en el mercado mexicano con la incorporación de una nueva comentarista, se trata de una reconocida exintegrante de TUDN que se ha destacado por su carisma y conexión con la audiencia en redes sociales.

La noticia fue confirmada por la propia presentadora y las cuentas oficiales de FOX, quienes compartieron un video donde la comentarista aparece desde uno de los foros de la cadena, dando la bienvenida a su nueva etapa profesional.

Esto forma parte de la estrategia de la televisora por posicionarse como un referente en la cobertura deportiva en México.

En las últimas semanas, FOX Corporation ha dado pasos firmes para expandir su influencia en el país tricolor.

Primero, lanzó Tubi, su plataforma de streaming gratuita, y luego adquirió Caliente TV, asegurando derechos de transmisión clave. Ahora, la cadena apuesta por un nuevo canal de televisión restringida con programación deportiva casi 24/7, buscando captar a los aficionados con contenidos de calidad.

Dentro de esta reestructuración, la llegada de talentos destacados como Fernando Cevallos, ha generado gran expectativa.

¿Quién es la comentarista que se une a FOX?

Se trata de Ana Valero, quien en los últimos años se ha ganado un lugar en el corazón de los aficionados, y tuvo un paso por TUDN Monterrey, donde cubrió principalmente las actividades de los Rayados.

Su trabajo como reportera y su participación en el programa digital “La Perrada” le valieron una sólida base de seguidores en redes sociales. Aunque FOX no ha detallado cuál será su rol específico, la versatilidad de Valero como conductora, panelista y reportera sugiere que podría desempeñarse en diversos formatos, desde programas en vivo hasta coberturas en campo.