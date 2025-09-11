La espera terminó para Guillermo Ochoa. El icónico portero mexicano de 40 años ha firmado con el AEL Limassol de la Liga de Chipre, asegurando su continuidad en el futbol europeo con la mira puesta en la Copa Mundial de 2026.

El club, que marcha séptimo en el campeonato chipriota, anunció el fichaje a través de sus redes sociales con un video que resalta los mejores momentos de la carrera del guardameta, acompañado del mensaje: "Fuerza. Reflejos. Legado. Pronto en Limassol".

Ochoa, considerado por el AEL Limassol como "uno de los mejores guardametas de la era moderna", llega al equipo tras un periodo de incertidumbre, luego de que el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, declarara que sin club ni ritmo de juego, el portero no sería considerado para el Mundial.

Este movimiento asegura que el ídolo americanista mantenga su competitividad y pueda seguir siendo convocado por el Tri.

El AEL Limassol, fundado hace 94 años, es uno de los clubes más prestigiosos de Chipre, aunque no ha conquistado el título desde la temporada 2011-12.

Con solo dos jornadas disputadas, el equipo suma tres puntos tras una victoria y una derrota. Ochoa, quien reportará en los próximos días, se integrará a un plantel que busca escalar posiciones en la Liga.

Esta será la octava experiencia de club para el portero y la séptima liga distinta en su carrera, tras haber jugado en México (América), Francia (Ajaccio), España (Málaga, Granada), Bélgica (Standard Lieja), Italia (Salernitana) y Portugal (cedido en el Málaga).

Con esta nueva etapa, Ochoa no solo busca mantenerse activo, sino también consolidar su legado como uno de los futbolistas mexicanos más destacados, con la meta de disputar su sexto Mundial en 2026.