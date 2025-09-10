Rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, la Selección Mexicana al mando de Miguel Mejía Barón sufría por encontrar un lateral derecho. El técnico probó a muchos jugadores, hasta volantes como Joaquín del Olmo jugaron por ese lado, hasta que apareció Miguel Herrera, el tozudo zaguero del Atlante que a base de garra parecía haberse quedado con ese lugar.

El “Piojo” se había ganado fama de ser un iracundo defensa, que se dejaba llevar por su explosivo carácter, por sus emociones, pero de igual forma era un jugador fiero en la marca y sabía irse al frente.

Solo había un problema: a veces, bueno… Explotaba muy seguido.

Era un juego de eliminatoria mundialista a efectuarse en el estadio Azteca. El Tricolor necesitaba ganarle a Honduras, en busca del único boleto a Estados Unidos.

Era un juego clave.

“El Piojo” tenía la misión de marcar a Dolmo Flores, veloz y habilidoso extremo hondureño. Mejía Barón le dijo claramente que iba a jugar, que se iba a enfrentar a Dolmo, pero también que cuidara su carácter, que no se hiciera expulsar. Pero las ganas de Herrera pudieron más que su ecuanimidad. El lateral no pasó del primer tiempo, se dejó enganchar por el jugador de Santos Laguna, en ese entonces, y vio la tarjeta roja.

Al minuto 22 se dio la primera llamada de atención, Herrera le ganó la carrera Dolmo, quien al finalizar la jugada le dio una “patadita” al seleccionado mexicano. Herrera se volteó, lo encaró, le dio un ligero cabezazo que el hondureño contestó con una cachetada.

El mexicano se tiró al suelo, tratando de agrandar el castigo de su rival, quien nada más se llevó una tarjeta amarilla.

Pero cuatro minutos después, vendría la tragedia. De nueva cuenta Dolmo Flores y Herrera se enfrentan, el mexicano llevaba la ventaja, pero un empujón del catracho lo hace perder el esférico. Flores quedó de espaldas y el “Piojo” se lanzó con una patada sobre los tobillos de Flores.

Se fue expulsado de inmediato.

Se temía lo peor, México estaba en desventaja y no podía perder, pero el carácter sacó a flote al equipo nacional, que ganó 3-0 con goles de Luis Flores, Hugo Sánchez e Ignacio Ambriz.

Pero el castigo de Herrera sería mucho más grande. Miguel Mejía Barón decidió expulsar al defensa del equipo, pero sus compañeros, sobre todo los del Atlante, abogaron por él, por lo que el odontólogo decidió dar marcha atrás.

Eso sí, perdió la titularidad.

Mas Miguel Herrera “no se iba a quedar con los brazos cruzados”. A los pocos meses de ese incidente, al término de un partido entre el Atlante y el León, el defensa daba una entrevista, un trabajador del estadio pasó atrás de él y lo tocó, lo que el futbolista tomó como una afrenta y se lanzó contra él.

De nueva cuenta se formó el escándalo, y de ese escándalo, ya no se recuperó el “Piojo”. A los pocos días, viendo que no iba a cambiar, Miguel Mejía Barón refrendó que el zaguero quedaba fuera de la disciplina de la Selección Mexicana; por ende, se perdió la Copa del Mundo.

NUNCA LO PERDONÓ

El episodio no acabó ahí, porque Miguel Herrera nunca perdonó a Miguel Mejía Barón haberlo dejado fuera del Mundial.

Años después, ya como director técnico del América, el “Piojo” dijo en respuesta a una columna de Mejía Barón donde lo mencionaba: “me queda claro que de seguro le gusto por sus desviaciones sexuales, de seguro le gusto porque no para de darme, nada más habla de mí en sus columnas”.

Sus declaraciones no quedaron ahí: “Lo que después no concibo es que un tipo te diga que ‘estás en un grupo’, que ‘vas a ir al Mundial’, luego no tenga los pantalones para decirte: '¿Sabes qué?, no pude llevarte, hubo muchas presiones'…”.

Días después, la directiva de las Águilas le pidió a su entrenador que no hablara más del tema.

