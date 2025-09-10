La Selección Mexicana ha dejado muchas dudas en sus últimos partidos de preparación. Javier Aguirre y sus dirigidos son conscientes de que deben de elevar su nivel, sobre todo porque se le están acabando sus ensayos.

Previo al Mundial 2026, se tiene planeado enfrentar a combinados de la élite. Alemania y España llegaron a sonar, pero no se confirmó nada. Portugal y Cristiano Ronaldo se perfilan para inaugurar el Estadio Azteca frente al Tri y recién se supo que otra potencia se quiere medir al cuadro verde.

¿Francia jugará contra México antes del Mundial 2026?

El próximo se llevará a cabo el tan esperado Mundial 2026 que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Varias selecciones ya iniciaron con los planea de logística para su preparación previa al torneo.

Una de ellas es Francia, que estaría organizando una minigira por Norteamérica antes de que inicie su participación en la Copa del Mundo. L'équipe, uno de los medios galos más prestigiosos, reportó que Les Bleus estarían en conversaciones para enfrentarse a Estados Unidos.

La última vez que México se enfrentó a Francia fue en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Especial

La escuadra comandada por Didier Deschamps buscaría otro encuentro, por lo que Canadá y México serían sus principales candidatos. La información emociona a los aficionados tricolores, con la posibilidad de ver a Kylian Mbappé en el país antes del certamen de la FIFA.

Lamentablemente, en caso de que se llegara a confirmar el amistoso frente a la dos veces campeona del mundo, el encuentro no se llevaría a cabo en México, sino en la Unión Americana.

Cabe destacar que de cerrarse el juego de preparación, al Selección Mexicana estaría enfrentando a combinados top, que serían una gran prueba para demostrar d qué están hechos antes del Mundial 2026.