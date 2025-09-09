La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara al Mundial 2026, donde será uno de los tres anfitriones del torneo de la FIFA. Al no haber disputado la eliminatoria, el equipo de Javier Aguirre batalló para encontrar rivales.

No obstante, varias de las confederaciones ya terminaron su fase de clasificación, siendo Conmebol una de ellas. Es por ese motivo que varios de esos combinados fueron elegidos por el Tri para disputar encuentros amistosos.

¿México jugará de local en el Estadio Olímpico Universitario?

México se enfrentarán a Ecuador el próximo 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026, que usará este encuentro como ensayo para lo que vivirá dentro de menos de un año.

El hecho de que el Tricolor juegue en casa y no en Estados Unidos, como lo hace usualmente, emociona a los aficionados, debido a que son pocas las posibilidades que tienen para verlos dentro del territorio nacional.

Sin embargo, parece que esta no será la única vez que se pueda ver al equipo verde en el país. Se especula que en la Fecha FIFA de noviembre la Selección Nacional jugará un partido de preparación en el Estadio Olímpico Universitario.

Previo al Mundial de México 70, la Selección Nacional disputó su último partido como local en CU ante el Dundee United. Foto: Especial

Esta noticia sorprende a más de uno, debido a que la casa de los Pumas no es utilizada por México para un encuentro desde los 70. La última ocasión que el Tricolor jugó de local en Ciudad Universitaria fue previo al primer Mundial que se organizó en el país.

El 17 de mayo del 1970 el combinado nacional le pasó por encima al Dundee United de Primera División de Escocia con un contundente 6-0. Desde ese momento, el Tri jamás se paró de nuevo en CU.

Con la remodelación del Estadio Azteca, parecía imposible que México jugara en la capital. No obstante, al no encontrar una sede para medirse a los guaranís, todo apunta a que Ciudad Universitarias será la elegida, según información del portal Mediotiempo.