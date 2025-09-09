La Selección Mexicana se encuentra en Nashville, Tennessee, para disputar su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA de septiembre.

El Tricolor se estará enfrentando a Corea del Sur en el Geodis Park, la casa del Nashville SC de la Major League Soccer (MLS), este martes 9 de septiembre.

La escuadra de Javier Aguirre medirá fuerzas con las Tigres de Asia, luego de haber empatado sin anotaciones (0-0) con Japón el sábado pasado en el Oakland Coliseum de California.

La realidad es que México no ofreció su mejor versión dentro del terreno de juego, por lo que las críticas no se hicieron espera tras el insípido resultado.

Ahora, la Selección Mexicana buscará mejorar, sobre todo en la ofensiva para poder hacerle daño al rival, ya que, ante los nipones, los jugadores tricolores se quedaron sin ideas en el último tercio.

Incluso, el propio Javier Aguirre les pidió que fueran más atrevidos al momento de encarar la portería rival y que no tuvieran miedo de comerte algún error.

Para el partido de este martes, el Tricolor se trasladó de Oakland a Nashville para encarar a los surcoreanos, con la mentalidad de ofrecer un mejor funcionamiento.

Santiago Giménez protagoniza divertido momento al confundir a reportero con aficionado de la Selección Mexicana

Durante su llegada al hotel de contentación, Santiago Giménez protagonizó un divertido momento al descender del autobús tricolor.

El Bebote intentó regalarle un autógrafo al reportero de ESPN, Mauricio Ymay, quien se encontraba realizando un enlace en vivo para el programa SportsCenter.

El periodista deportivo mencionó en la transmisión que el centrodelantero del Milan estaba atendiendo a la afición y trató de bromar con él firmándole su camisa.

Sin embargo, el propio Mauricio Ymay únicamente se rió con Santiago Giménez y le dijo que “esta no, luego te doy otra”.

Su compañero en la mesa del programa de ESPN también bromeó con el momento y le pidió al reportero de la Selección Mexicana que hubiera dejado que le autografiara para regalársela a su hijo.