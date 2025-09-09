Es una realidad que la Selección Mexicana viene de ofrecer de una de sus peores actuaciones, desde que Javier Aguirre tomó las riendas por tercera ocasión.

El sábado pasado ante Japón, el Tricolor no ofreció su mejor desempeño dentro del terreno de juego y terminó empatando sin anotaciones en el Oakland Coliseum de California.

Por tal motivo, el combinado nacional necesita mejorar su funcionamiento colectivo para enfrentar a Corea del Sur este martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville.

Hoy México medirá fuerzas con el segundo rival de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), durante esta Fecha FIFA, así buscará ofrecer un estilo de juego más ofensivo porque ante los nipones se quedó sin ideas en el último tercio de la cancha.

En conferencia de prensa, previo al duelo amistoso contra los surcoreanos, el propio Vasco reconoció que quiere que su Selección Mexicana juegue mejor al futbol.

Lee También Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan por disputar por disputar en 2025?

Incluso, decidió pedirles públicamente a sus jugadores que sean más atrevidos en el área rival y que no tengan miedo de equivocarse, porque al final el resultado pasa a segundo término en compromisos no oficiales.

Sin embargo, Javier Aguirre también reconoció que Corea del Sur es una selección que se asemeja a Japón, pero que es mucho más agresiva en su estilo de juego.

El experimentado entrenador comparó a los Tigres de Asia con el Tricolor porque considera que disputan cada encuentro al filo del reglamento.

Además, cabe recordar que los surcoreanos vienen de haber derrotado (0-2) a Estados Unidos, por lo que no serán nada sencillos de vencer.

Es importante mencionar que estos partidos amistosos son sumamente importantes para Javier Aguirre, pensando que la Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca y hay pocas oportunidades para que la Selección Mexicana juegue ante rivales de esta calidad.

En la próxima Fecha FIFA de octubre, México estará enfrentándose a dos rivales de la Conmebol que ya cuentan con su presencia asegurada al próximo Mundial: Colombia y Ecuador.

Lee También El balance de Javier Aguirre como director técnico de la Selección Mexicana; tiene una efectividad sorprendente

Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur