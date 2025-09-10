Antonio de Valdés se convirtió en uno de los comentaristas históricos de Televisa. Infinidad de Mundiales, Super Bowl, Series Mundial y Juegos Olímpicos lo avalan como uno de los mejores detrás del micrófono.

No obstante, siempre ha remarcado que el camino nunca fue sencillo. Ahora recuerda con nostalgia todas esas anécdotas previas a hacerse de un nombre dentro de la televisora. Una de las que cuenta con respeto y con algo de gracia, fue la vez que tuvo su primera charla con Emilio Azcárraga Milmo.

Lee también Álvaro Morales hizo enfurecer a directivos de ESPN y no le van a renovar su contrato

¿Qué le regaló Emilio Azcárraga Milmo a Toño de Valdés?

Se han puesto de moda los podcast en las plataformas digitales y nadie se quiere quedar fuera de esta tendencia. Varios comentaristas ya se metieron a este mundo, siendo Javier Alarcón y Antonio de Valdés dos de ellos.

Durante un capítulo que grabaron juntos, ambos recordaron su primer encuentro frente a quien fuera su exjefe: Emilio Azcárraga Milmo. Toño de Valdés contó que en su caso, ocurrió cuando estaba a punto de casarse y deseaba darle la invitación a la ceremonia.

“Conocí al Tigre (Azcárraga) justo cuando me iba a casar, le quería llevar mi invitación de boda, más o menos a mediados del 87, hablé con su secretaria y le pedí una cita, yo ya en ese entonces había narrado Series Mundiales, Super Bowls, digamos que no era muy conocido, pero si le decías mi nombre al señor Azcárraga sabía quién era”, revivió Toño entre risas.

Luego de hablar con su secretaria, le dijo que no lo podía atender debido a que había muerto una persona cercana. La única posibilidad era esperarlo cerca de dos horas, a lo que el comunicador accedió.

Antonio de Valdés ha realizado toda su carrera dentro de Televisa. Foto: Especial

“Me dice: ‘¿que si lo esperas?’ y ahí tienes a tu pendejo, porque no hay otra palabra. Y le dije ‘¿más o menos cuánto se va a tardar? Como a las dos horas llegó a Televisa San Ángel, ahí tuve la primera conversación, me trató de maravilla.

“Tenía de los primeros teléfonos inalámbricos, me lo enseña y me dice ‘estos están buenísimos, deberías comprar uno para tu casa’, yo solo me quedé pensando en ‘este señor no tiene idea de cuánto gano’”, rememoró.

Finalmente, Toño de Valdés se animó a revelar cuál fue el regalo que le dio Emilio Azcárraga Milmo con motivo de la ceremonia donde contrajo nupcias con su ‘Yoyita’.

"¿Qué te regalo de bodas?", le preguntó Javier Alarcón; Toño, con una sonrisa dijo: “me regaló mil dólares”.