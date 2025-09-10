A menos de un año para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los pronósticos sobre los equipos favoritos ya comienzan a circular.

México llega al torneo con la ventaja de jugar como local en varios partidos, incluyendo los que se disputarán en el Estadio Azteca. Además, el Tri buscará capitalizar su experiencia en torneos internacionales y la renovación de su plantilla bajo la dirección de Javier Aguirre, quien asumió el cargo en 2024.

En este contexto, DaMarcus Beasley, exseleccionado estadounidense y figura destacada de la MLS, sorprendió al declarar que la Selección Mexicana tiene mayores probabilidades de avanzar más lejos que su país en el torneo.

Beasley, quien enfrentó al Tri en múltiples ocasiones durante su carrera, ya sea en eliminatorias de la Concacaf, Copa Oro o partidos amistosos, expresó su confianza en el combinado azteca.

¿Qué fue lo que dijo DaMarcus Beasley sobre la Selección Mexicana?

En una entrevista reciente con ESPN, el exlateral no dudó al responder sobre qué selección llegará más lejos en el Mundial: “Al día de hoy… México”.

“Ahorita, en este momento. Voy a decir que México, ellos van a llegar más lejos que Estados Unidos”, afirmó Beasley, quien también pronosticó que ambas selecciones superarán la Fase de Grupos.

“Después, no sé, yo creo que tal vez cuartos de final, serán más equipos, creo que van a salir del grupo”, añadió, considerando el formato ampliado del Mundial 2026, que incluirá 48 selecciones.

El pronóstico de Beasley ha generado revuelo entre los aficionados de ambos países, avivando la histórica rivalidad entre México y Estados Unidos. Mientras los meses avanzan, las expectativas crecen para ver si el Tri puede cumplir con las predicciones del exjugador estadounidense y brillar en el Mundial 2026.