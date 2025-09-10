Todo parece indicar que el arranque de la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, programado para disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, se ha convertido en un dolor de cabeza para algunos aficionados.

Este miércoles 10 de septiembre, la FIFA abrió la primera fase de venta preferente para clientes de Visa. Sin embargo, lo que prometía ser una oportunidad emocionante para asegurar entradas se ha transformado en una experiencia frustrante debido a fallas técnicas y sospechas de ciberataques que ha reportado hacia el portal oficial.

Algunos usuarios reportaron problemas al intentar acceder al sitio web de la FIFA.

¿Cuáles son los problemas que han dado a conocer algunos usuarios sobre la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

Desde caídas constantes hasta mensajes de error como “HTTP Status 400 – Bad Request” o el inquietante “Se ha detectado un intento de ataque XSS. Cierre esta pantalla y vuelva a la tienda”, los aficionados han enfrentado múltiples obstáculos y han dado a conocer esta situación a través de las redes sociales.

Otros se toparon con un mensaje de carga interminable acompañado de la frase “ya casi…”, que no llevaba a ninguna parte.

Yo FIFA, fix your website! Trying to enter the VISA pre sale for WC26 tickets… pic.twitter.com/hkHVKjP3zV — Bottomz (@BottomzSpotter) September 10, 2025

En redes sociales, las capturas de pantalla de estos errores han comenzado a circular, acompañadas de quejas.

Did any body get this for the fifa World Cup ticket draw???? Wtf pic.twitter.com/YAT1yBRZN5 — Lazaro Torres (@taslauo) September 10, 2025

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial para confirmar esta información o para explicar los inconvenientes.

La primera fase de la preventa, que estará abierta hasta el 19 de septiembre, permite a los clientes de Visa participar en un sorteo para adquirir boletos antes de la venta general.

Ya estaba más para allá que para acá con los boletos del mundial, llene el registro al que me mandó y me apareció eso 😞 pic.twitter.com/urTFUKH3aa — 𝐏𝐚𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 ✨ (@pandicornio_bl) September 10, 2025

Sin embargo, los problemas técnicos han generado incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema y la seguridad de los datos.