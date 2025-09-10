¿Cuáles son las selecciones que ya clasificaron al repechaje de la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, ya tiene 18 selecciones confirmadas tras la reciente Fecha FIFA de septiembre.

Sin embargo, la emoción del futbol internacional no termina, pues el repechaje mundialista será clave para definir las últimas dos plazas de las 48 disponibles.

Esta fase del torneo reunirá a seis selecciones de cinco confederaciones que lucharán por un lugar en el evento más importante del futbol.

Hasta ahora, los equipos clasificados son:

México

Estados Unidos

Canadá

Argentina

Ecuador

Colombia

Uruguay

Brasil

Paraguay

Japón

Irán

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

Marruecos

Túnez

Nueva Zelanda

Mientras CONMEBOL y OFC ya cerraron sus eliminatorias, otras confederaciones aún tienen plazas por definir. Concacaf otorgará tres boletos directos más y un lugar en el repechaje; AFC, dos directos y un repechaje; CAF, siete directos y un repechaje; y la UEFA, 16 plazas directas más un repechaje interno.

El repechaje mundialista incluirá a seis selecciones: una de AFC, una de CAF, una de CONMEBOL, una de OFC y dos de Concacaf.

El formato es claro: las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA avanzarán directamente a la segunda ronda, mientras que las otras cuatro disputarán partidos de eliminación directa.

Los ganadores de estos encuentros se enfrentarán a los equipos preclasificados en duelos decisivos.

De estos choques saldrán las dos selecciones que completarán el cuadro del Mundial 2026.

¿Qué selecciones ya clasificaron para el repechaje de la Copa del Mundo 2026?